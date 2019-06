Am Rande des G20-Gipfels in Japan Ende der Woche will US-Präsident Trump mit Bundeskanzlerin Merkel zu einem Zweiergespräch zusammenkommen.

Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Washingtoner Regierungskreise. Insgesamt plant Trump demnach mindestens acht bilaterale Treffen, unter anderem mit Chinas Präsident Xi Jinping, Russlands Staatschef Putin und dem türkischen Präsidenten Erdogan.