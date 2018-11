Die Türkei und die USA haben ihre Sanktionen gegen Minister des jeweils anderen Staates aufgehoben.

Das teilte das Außenministerium in Ankara mit. Die Sanktionen waren wegen des Streits um den mittlerweile freigelassenen US-Pastor Brunson verhängt worden. Er war seit Oktober 2016 unter dem Vorwurf der Spionage und der Unterstützung einer Terrororganisation in der Türkei in Untersuchungshaft. Mitte Oktober wurde er freigelassen und kehrte in die USA zurück.