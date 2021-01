Die USA heben selbst auferlegte Beschränkungen im Umgang von Diplomaten und Regierungsvertreten mit deren Ansprechpartnern in Taiwan auf.

Das teilte US-Außenminister Pompeo mit. Die Vereinigten Staaten hätten die Maßnahmen einseitig ergriffen, um das kommunistische Regime in Peking zu beschwichtigen. Der Schritt erfolgt vor einem geplanten Besuch der amerikanischen UNO-Botschafterin Craft in Taiwan, der vom 13. bis 15. Januar geplant ist und von China scharf kritisiert wird.



China verlangt von diplomatischen Partnern, keine offiziellen Kontakte mit der Regierung in Taipeh zu unterhalten. Die kommunistische Führung in Peking betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.