US-Präsident Biden bricht heute zu einer mehrtägigen Europareise auf.

Zunächst wird der Katholik Biden am Freitag im Vatikan zu einer Audienz von Papst Franziskus empfangen. Anschließend sind bilaterale Gespräche mit der italienischen Regierung in Rom vorgesehen. Dort findet ab Samstag der zweitägige G20-Gipfel der großen Industrie- und Schwellenländer statt. Ab Montag will Biden dann im schottischen Glasgow am Weltklimagipfel COP26 teilnehmen. Es ist erst Bidens zweite Auslandsreise seit seinem Amtsantritt im Januar.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.