Die USA und die radikal-islamischen Taliban haben die ersten offiziellen Gespräche seit dem Rückzug der amerikanischen Truppen aus Afghanistan angekündigt.

Wie ein Sprecher des US-Außenministeriums erklärte, soll eine Delegation an diesem Wochenende in der katarischen Hauptstadt Doha mit hochrangigen Taliban-Vertretern zusammentreffen. Bei den Unterredungen gehe es nicht um eine Anerkennung oder Legitimierung der neuen Regierung in Kabul. Es handle sich vielmehr um eine Fortsetzung der, wie es hieß, "pragmatischen" Gespräche über Fragen von nationalem Interesse der USA. Wichtigste Priorität sei dabei die weitere sichere Ausreise von US-Bürgerinnen und Bürgern, anderen ausländischen Staatsangehörigen sowie von Afghanen.



Die Taliban hatten Mitte August die Macht in Kabul übernommen. Seitdem kämpfen sie um internationale Anerkennung ihrer Regierung.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.