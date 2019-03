Das Weiße Haus hat ein erneutes Treffen von US-Präsident Trump mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon angekündigt.

Trump werde Moon am 11. April in Washington empfangen. Bei dem Treffen soll es um die jüngsten Entwicklungen rund um Nordkorea gehen, wie das Präsidialamt in Washington mitteilte. Kern der Gespräche sei die Frage, wie die vollständige De-Nuklearisierung Nordkoreas erreicht und die Friedensbemühungen auf der koreanischen Halbinsel weiter vorangetrieben werden könnten.



Seit dem erfolglosen Treffen Trumps mit Nordoreas Machthaber Kim Ende Februar waren die internationalen Bemühungen um ein Ende des nordkoreanischen Atomprogramms ins Stocken geraten. Die Verhandlungen waren ohne Absichtserklärung vorzeitig zu Ende gegangen.