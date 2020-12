Die USA wollen nach übereinstimmenden Medienberichten ihre verbliebenen zwei Konsulate in Russland schließen.

Das geht aus einem Schreiben des Außenministeriums an den Kongress hervor, das bereits am 10. Dezember verschickt wurde. Demnach soll das Konsulat in Wladiwostok ganz geschlossen und der Betrieb in Jekaterinburg vorübergehend eingestellt werden. Der Sender CNN führt als Grund auch einen Beschluss Moskaus von 2017 an, nach dem die USA ihr diplomatisches Personal in Russland reduzieren mussten - als Reaktion auf Sanktionen der Vereinigten Staaten. Mit der Schließung der Konsulate wäre die Botschaft in Moskau die letzte diplomatische Vertretung der USA in Russland.



Die amerikanisch-russischen Beziehungen sind seit Jahren angespannt - wegen der Ukraine-Krise ebenso wie wegen der Einmischung Moskaus in den US-Wahlkampf 2016. Zuletzt machte US-Außenminister Pompeo Russland für einen großangelegten Hackerangriff auf Bundesbehörden und Firmen in den Vereinigten Staaten verantwortlich.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.