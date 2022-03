Krieg in der Ukraine: sVerhandlungen gehen weiter (dpa/ukraine-kiew-russland-krieg-lage-verletzte-tote-kampf-luftwaffe-angriff-flugzeug)

Nach ukrainischen Angaben konzentrierte sich die vierte Runde der Gespräche mit Russland auf einen Waffenstillstand, einen Abzug der russischen Truppen sowie Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Zum ersten Mal fanden die Verhandlungen per Video statt. Einen Durchbruch gab es dabei nicht. Dem ukrainischen Verhandlungsführer zufolge sollen sie morgen fortgesetzt werden.

Unterdessen forderten Bundeskanzler Scholz und der türkische Präsident Erdogan, den Krieg sofort zu beenden. Die Souveränität und die territoriale Integrität der Ukraine stünden außer Frage, betonten beide Politiker nach einem Treffen in Ankara. Wie der türkische Verteidigungsminister Akar mitteilte, soll es am Mittwoch ein Nato-Sondertreffen in Brüssel zum Ukraine-Krieg geben. Russlands Präsident Putin telefonierte mit dem israelischen Ministerpräsidenten Bennett. Nach Kreml-Angaben seien unter anderem die russisch-ukrainischen Verhandlungen thematisiert worden.

US-Präsident Biden erwägt derweil eine Reise nach Europa. Ein mögliches Ziel sei Brüssel, verlautete aus Regierungskreisen.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.