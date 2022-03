Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) (Odd Andersen/picture alliance/dpa/POOL AFP)

Wie ein Regierunsgsprecher in Berlin mitteilte, bekräftigte Scholz in dem knapp einstündigen Gespräch seine Forderung nach einem möglichst baldigen Waffenstillstand in der Ukraine. Zudem habe der Kanzler auf eine Verbesserung der humanitären Lage vor Ort und eine diplomatische Lösung des Konflikts gedrungen. Nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen warf Putin der Ukraine vor, die Verhandlungen mit unrealistischen Vorschlägen zu behindern.

Ein Sprecher des französischen Prasidenten erklärte, auch Macron werde zeitnah erneut mit Putin telefonieren. Außerdem will US-Präsident Biden heute mit Chinas Staatschef Xi Jinping sprechen. US-Außenminister Blinken erklärte, China stehe in der Verantwortung, seinen Einfluss auf Putin geltend zu machen und die Einhaltung internationaler Regeln einzufordern. Es scheine aber, dass Peking derzeit das Gegenteil tue. Die USA seien besorgt, dass China erwäge, Russland direkt mit militärischer Ausrüstung zu unterstützen. Peking dementierte derartige Pläne.

