Ein Satellitenbild von Maxar Technologies vom 1. November 2021 zeigt russisches Militär in der Stadt Yelnya. (AFP PHOTO / Satellite image ©2021 Maxar Technologies)

Das teilte der Elysee-Palast mit. An den Beratungen nehmen Vertreter aus Russland, der Ukraine, Deutschland und Frankreich teil. Der französische Präsident Macron teilte zudem mit, dass er seinem russischen Kollegen Putin in den kommenden Tagen einen Weg der Deeskalation vorschlagen werde.

Gleichzeitig kündigte die NATO an, zusätzliche Truppen in Osteuropa zu stationieren. Mehrere Mitgliedsstaaten wie Frankreich und die Niederlande hätten in den vergangenen Tagen die Bereitschaft dazu signalisiert, teilte das Militärbündnis in Brüssel mit. Auch die USA bestätigten Überlegungen, ihre Präsenz in Osteuropa zu erhöhen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wurden rund 8.500 Soldaten in den Vereinigten Staaten in erhöhte Bereitschaft versetzt. Eine Entscheidung über eine Verlegung der Truppen nach Europa sei noch nicht getroffen worden. Präsident Biden berät momentan in einer Videokonferenz mit den europäischen Verbündeten über das weitere Vorgehen. Auch Bundeskanzler Scholz nimmt daran teil.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.