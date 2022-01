Ein Satellitenbild von Maxar Technologies vom 1. November 2021 zeigt russisches Militär in der Stadt Yelnya. (AFP PHOTO / Satellite image ©2021 Maxar Technologies)

Dies werde schwerwiegende Konsequenzen haben, sagte Stoltenberg nach einer Video-Konferenz mit US-Präsident Biden und weiteren europäischen Staats- und Regierungschefs - darunter Bundeskanzler Scholz.

Nach Angaben des Élysée-Palastes in Paris sollen die diplomatischen Bemühungen um eine Beilegung des Ukraine-Konflikts am Mittwoch im sogenannten Normandie-Format fortgesetzt werden. An den Beratungen in dieser Runde nehmen Vertreter aus Russland, der Ukraine, Deutschland und Frankreich teil. Der französische Präsident Macron teilte zudem mit, dass er seinem russischen Kollegen Putin in den kommenden Tagen einen Weg der Deeskalation vorschlagen werde.

Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums wurden rund 8.500 Soldaten in den Vereinigten Staaten in erhöhte Bereitschaft versetzt. Eine Entscheidung über eine Verlegung der Truppen nach Europa sei noch nicht getroffen worden, hieß es.

