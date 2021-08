Nach rund 20 Jahren hat Israel wieder ein Verbindungsbüro in Marokko.

Der israelische Außenminister Lapid weihte die Vertretung in der Hauptstadt Rabat ein. Israel und Marokko hatten sich Ende vergangenen Jahres auf die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen geeinigt. Marokko folgte damit den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und dem Sudan. Bis dahin hatten als einzige arabische Länder Ägypten und Jordanien offiziell Kontakte zu Israel. Die meisten arabischen Staaten lehnen diese offiziell ab, solange der Konflikt mit den Palästinensern ungelöst ist. Vor rund zwei Jahrzehnten fror Marokko aufgrund des zweiten Palästinenseraufstands die Beziehungen zu Israel ein, Verbindungsbüros wurden geschlossen.



Lapid war gestern in Marokko eingetroffen. Auf dem Programm stand auch ein Treffen mit Marokkos Außenminister Bourita. Es war die erste offizielle Reise eines israelischen Außenministers in das nordafrikanische Land seit 2003.

Diese Nachricht wurde am 12.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.