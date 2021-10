Es ist eine Brüskierung auch von Angela Merkel. Gerade erst traf sie den türkischen Präsidenten zum Abschiedsbesuch in Istanbul. Die Kanzlerin hat während ihrer Amtszeit einiges mit Recep Erdogan ausfechten müssen. Am Ende aber gibt sie sich freundlich diplomatisch. Natürlich, erklärt Merkel vor einer Woche an der Seite des Autokraten, eine Normalisierung der Beziehungen, ein gemeinsamer Nenner in Menschenrechtsfragen, das sei nie möglich gewesen. "Dafür haben 16 Jahre nicht ausgereicht. Aber manches ist auch gelungen auf dem Weg dazwischen. Und insofern bedanke ich mich für die Zusammenarbeit und für die Möglichkeit, auch wenn es kontrovers war, immer wieder im Gespräch zu bleiben."

Auswärtiges Amt zurückhaltend

Diesen Dank beantwortet Erdogan nun also mit der kalten Schulter. Und wieder geht es darum, irgendwie doch noch im Gespräch zu bleiben. Noch hofft Außenminister Heiko Maas, dass der türkische Präsident den Schritt nicht vollziehen wird, das seinen markigen Worten vor nationalistischen Anhängern keine Taten folgen werden und die drohende Ausweisung der europäischen Diplomaten und des US-Botschafters am Ende doch ausbleibt. Entsprechend zurückhaltend die Stellungnahme aus dem Auswärtigen Amt. Wir haben die Äußerungen des türkischen Staatspräsidenten Erdogan sowie die Berichterstattung hierüber zur Kenntnis genommen und beraten uns derzeit intensiv mit den neun anderen betroffenen Ländern. Besonders setzt die Bundesregierung dabei wohl auf den Austausch mit den Amerikanern. Denn eine harte Reaktion Washingtons könnte Erdogan möglicherweise zur Räson bringen.

Wirtschaftskrise setzt Erdogan zu

Dass Erdogan im Fall des Menschenrechtsaktivisten Osman Kavala derart auf Konfrontation geht, wird auch in Berlin damit erklärt, dass der Präsident angesichts der wirtschaftlichen Krise seines Landes zunehmend unter Druck gerät. Zweifelsohne war es allerdings ein ungewöhnliches Zeichen, dass auch Jürgen Schultz, Deutschlands Botschafter in der Türkei, eine Protestnote unterzeichnete, die sich gegen die Inhaftierung Kavalas ohne jegliche Anklage gerichtet hat. Nach eigener Aussage hat die Kanzlerin solche Fragen auch bei ihrem letzten Besuch angesprochen. "Menschenrechtsfragen haben in den vergangenen Jahren immer wieder eine große Rolle gespielt."

Norbert Röttgen verurteilt die neuerliche Provokation Erdogans. Er führt sein Land damit weiter in die umfassende Abwendung von Europa und dem Westen, warnt der CDU-Außenpolitiker in der "Süddeutschen Zeitung". Wir müssen dem autoritären Kurs Erdogans international die Stirn bieten, Sanktionen erlassen und Rüstungsexporte in die Türkei stoppen, fordert Claudia Roth, Türkei-Expertin der Grünen, die von einem hemmungslosen, uns skrupellosen Vorgehen Erdogans gegen seine Kritiker spricht.

Gegenreaktionen wären unvermeidlich

FDP-Mann Alexander Graf Lambsdorff setzt noch darauf, dass die Ausweisung der Diplomaten, die von deutscher Seite eine entsprechende Gegenreaktion mit sich bringen dürfte, unterbleibt. An einer Eskalation kann der türkische Präsident kein Interesse haben, hofft der Liberale. Die mögliche Ausweisung von zehn Botschaftern, darunter die Vertreter von Deutschland und vieler Nato-Verbündeter, sie wäre unklug, undiplomatisch und würde den Zusammenhalt des Bündnisses schwächen.