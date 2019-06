Die USA schicken als Antwort auf den eskalierenden Konflikt mit dem Iran rund 1.000 weitere Soldaten in den Nahen Osten.

US-Verteidigungsminister Shanahan sagte in Washington, die Soldaten würden zu Verteidigungszwecken in die Region entsandt. Grund sei das 'feindselige Verhalten' der iranischen Kräfte, so der Minister wörtlich.



Kurz zuvor hatte das Pentagon neue Fotos veröffentlicht, die die Angriffe auf Öltanker im Golf von Oman abbilden und die Vorwürfe gegen die iranischen Revolutionsgarden belegen sollen. Nach Darstellung des US-Verteidigungsministeriums zeigen die Bilder ein Loch, das eine Haftmine in den Rumpf eines der beiden Tanker gerissen haben soll. Die US-Regierung hatte den Iran unmittelbar nach den Explosionen dafür verantwortlich gemacht. Die iranische Regierung weist die Anschuldigungen zurück. In der EU zeichnet sich keine einheitliche Haltung bezüglich der Angriffe im Golf von Oman ab.