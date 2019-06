Die USA schicken als Antwort auf den eskalierenden Konflikt mit dem Iran rund 1.000 weitere Soldaten in den Nahen Osten. US-Verteidigungsminister Shanahan sagte in Washington, die Soldaten würden zu Verteidigungszwecken in die Region entsandt. Grund sei das 'feindselige Verhalten' der iranischen Kräfte, so der Minister wörtlich.

Die Entsendung der Soldaten sei eine Reaktion auf die Bedrohung, die von der Islamischen Republik ausgehe. Sie habe rein defensive Gründe, und die USA strebten keinen Konflikt mit dem Iran an. Shanahan führte aus, es gebe Geheimdienstinformationen über feindliches Verhalten der iranischen Streitkräfte und ihrer Verbündeten. Diese bedrohten die Interessen der Vereinigten Staaten in der gesamten Region. Aus US-Regierungskreisen hieß es, bei den zusätzlich Soldaten handele es sich um Spezialisten für die Luftüberwachung und für Aufklärungseinsätze.

Satellitenbilder sollen Explosion durch Haftmine belegen

Kurz zuvor hatte das Pentagon neue Fotos veröffentlicht (Audio-Link), die die Angriffe auf Öltanker im Golf von Oman abbilden und die Vorwürfe gegen die iranischen Revolutionsgarden belegen sollen. Die Fotos zeigen unter anderem die Reste eines Magneten, mit dem eine nicht explodierte Haftmine an einem der Tanker befestigt worden sein soll. Andere Bilder sollen Schäden am selben Schiff zeigen, die angeblich von einer anderen Mine verursacht wurden.



Mit diesen Fotos will die US-Regierung ihre Schuldzuweisungen an die iranische Regierung untermauern. Sie hatte den Iran unmittelbar nach den Explosionen dafür verantwortlich gemacht. Die iranische Regierung weist die Anschuldigungen zurück. In der EU zeichnet sich keine einheitliche Haltung bezüglich der Angriffe im Golf von Oman ab. Großbritannien hatte den USA den Rücken gestärkt, andere Länder halten sich mit Stellungnahmen zurück.