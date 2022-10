Erster Besuch als Außenministerin: Annalena Baerbock und ihr Amtskollege Zbigniew Rau in Warschau am 10. Dezember 2021. (picture alliance/dpa)

Diese werde dem Auswärtigen Amt in Berlin übergeben, sagte Rau in Warschau. Polens nationalkonservative PiS-Regierung hat die Reparationsforderungen in den vergangenen Jahren immer wieder thematisiert. Anfang September hatte eine Parlamentskommission ein Gutachten vorgelegt, in dem die Weltkriegs-Schäden in Polen auf mehr als 1,3 Billionen Euro beziffert werden. Die Bundesregierung lehnt die Forderung nach Reparationen ab. Sie beruft sich dabei auf den Zwei-plus-Vier-Vertrag von 1990 über die außenpolitischen Folgen der deutschen Einheit. - Außenminsterin Baerbock wird am Abend in der deutschen Botschaft in Warschau erwartet, wo sie anlässlich der heutigen Feierlichkeiten eine Rede halten wird. Morgen kommt sie mit ihrem polnischen Amtskollegen Rau zusammen.

