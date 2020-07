Der diplomatische Streit zwischen den USA und China nimmt an Schärfe zu. Das Außenministerium in Peking ordnete die Schließung des US-Konsulats in der Stadt Chengdu im Südwesten des Landes an. Dies sei eine "legitime und notwendige Reaktion auf die unverschämten Maßnahmen der USA", hieß es.

Die US-Regierung hatte Peking am vergangenen Mittwoch aufgefordert, binnen drei Tagen das chinesische Konsulat im texanischen Houston zu schließen. Begründet wurde dies mit dem Schutz geistigen Eigentums und vertraulicher Informationen von Amerikanern. US-Außenminister Pompeo nannte die Vertretung in Houston ein "Zentrum der Spionage".



Weitere Hintergründe sind nicht bekannt. Medienberichten zufolge wurden auf dem Gelände des Konsulats Dokumente verbrannt.