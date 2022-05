Das 1999 gegründete Abraham Geiger Kolleg in Potsdam. (imago images/Eberhard Thonfeld)

Das geht laut dem Magazin "Der Spiegel" aus einem Brief hervor, den Krochmalnik an das Kollegium und Studierende adressierte. Das Abraham-Geiger-Kolleg gehört zur School of Jewish Theology. Die renommierte Institution die einzige Ausbildungsstätte für liberale Rabbinerinnen und Rabbiner in Deutschland.

Teilweise richten sich die Vorwürfe gegen einen Dozenten, der mittlerweile nicht mehr am Abraham-Geiger-Kolleg arbeitet. Zudem wird dem Rektor des Kollegs, Rabbiner Walter Homolka, vorgeworfen, er habe sich daran beteiligt, Fälle von sexueller Belästigung gegenüber einem Studenten zu vertuschen. Homolka kündigte an, seine Ämter in der jüdischen Gemeinschaft und an der Universität Potsdam bis zur Klärung des Sachverhalts vorerst nicht weiter aktiv auszuüben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, hat bislang aber noch keine Anhaltspunkte für eine Straftat gefunden.

Aufklärungswille unterdrückt?

Krochmalnik wird vorgehalten, er habe einem Professor, der die Vorwürfe aufklären wollte, in einem internen Schreiben vorgeworfen, er füge der Ausbildungsstätte und anderen Institutionen durch seine öffentlichen Beschuldigungen enormen Schaden zu. Der Fall sei im Kolleg "nach den dafür vorgesehenen Regularien sorgfältig behandelt" worden. Krochmalnik hat zudem laut "Spiegel" auf die Versuche einer ehemaligen Studentin reagiert, die Vorwürfe dem brandenburgischen Wissenschaftsministerium bekannt zu machen: In einer E-Mail schrieb er, man benötige keine freiwilligen Postbotinnen zur Landesregierung.

In dem Brief, der dem "Spiegel" vorliegt, schreibt Krochmalnik nun, die aktuelle Krise erfordere einen personellen Neuanfang. Die Auseinandersetzung mit den Vorwürfen bezeichnet er darin als Schlammschlacht. Es sei ihm leider nicht gelungen, seinem Kollegen klarzumachen, dass eine öffentliche Beschädigung des Kollegs und seines Direktors zwangsläufig eine Selbstbeschädigung der "School of Jewish Theology" sei.