Sandra Richter wurde 1973 in Kassel geboren. "Buddenbrooks" war ihr literarisches Erweckungserlebnis. Später studierte sie Politische Wissenschaft, Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte an der Universität Hamburg. Schon mit 29 hat sie sich habilitiert, über Poetiken von Novalis bis Rilke. Seitdem bilden Lehre und Forschung einen wichtigen Bestandteil in Richters Leben, sie wirkte an Universitäten in Banja Luka (Bosnien-Herzegowina), Cambridge, Philadelphia, London, Paris und Peking. Seit 2008 ist sie Professorin für Neuere Deutsche Literatur an der Universität Stuttgart und seit 2019 leitet sie eine der bedeutendsten Literaturinstitutionen weltweit: das Deutsche Literaturarchiv Marbach.

Musikgenuss und Analyse

Zum Ausgleich ihrer vielfältigen Aufgaben spielt Sandra Richter gerne Saxofon. Auch daher rührt ihre große Liebe zur Musik, die sie genießen, aber auch analysieren kann. In Klassik-Pop-et cetera spricht die Germanistin über die "Dialogstruktur" des Techno, untersucht Instrumentalmusik auf ihre Fähigkeiten als Erzählerin und spricht von der "besonderen Leistung der Musik, ein Achterbahngefühl erzeugen zu können".

Musik-Laufplan

Titel: "L'amour est un oiseau rebelle" aus: Carmen (Oper in 4 Akten)

Länge: 04:03

Solist: Maria Callas

Orchester: Orchestre National De La Radiodiffusion Francaise

Dirigent: Georges Prêtres

Komponist: Georges Bizet

Label: MUSICTALES

Best.-Nr: 2087560



Titel: Nibelungen

Länge: 02:43

Interpret: Nico

Komponist: Nico

Label: Elektra

Plattentitel: The Marble Index



Titel: Young Americans

Länge: 04:47

Interpret: David Bowie

Komponist: David Bowie

Label: Milan

Best.-Nr: 325913017214

Plattentitel: Manderlay and Dogville (OST)



Titel: Sonic empire (Ausschnitt)

Länge: 04:42

Interpret: Members Of Mayday

Komponist: Maximilian Lenz, Klaus Jankuhn

Label: Low Spirit

Best.-Nr: 186011-2

Plattentitel: Anthems of the decade - 1991-2001



Titel: A deserting love affair

Länge: 04:34

Interpret: Kölner Saxophon Mafia

Komponist: Gerhard Veek

Label: JAZZ HAUS MUSIK

Best.-Nr: JHM82CD

Plattentitel: Place for lovers



Titel: Mediterranean sundance

Länge: 04:19

Interpret: Trio

Komponist: Al Di Meola

Label: Decca

Best.-Nr: 452900-2



Titel: Ticket

Länge: 03:47

Interpret: Seeed

Komponist: Peter Fox, Jerome Bugnon, Frank A. Dellé, David Conen, Crackermello

Label: BMG RIGHTS MANAGEMENT

Plattentitel: Bam Bam



Titel: Where the rivers meet

Länge: 07:02

Interpret: Jan Garbarek

Komponist: Jan Garbarek

Label: ECM-Records

Best.-Nr: 559006-2

Plattentitel: Rites



Titel: Der perfekte Moment... wird heut verpennt

Länge: 04:07

Interpret: Max Raabe und das Palast Orchester feat. Samy Deluxe

Komponist: Max Raabe, Peter Plate, Ulf Leo Sommer, Daniel Faust

Label: WE LOVE MUSIC

Plattentitel: Max Raabe - MTV Unplugged Der perfekte Moment... wird heut verpennt