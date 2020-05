Laut der Chefin der für Krankheiten zuständigen EU-Behörde muss sich Europa auf eine zweite Welle der Coronavirus-Epidemie vorbereiten.

Andrea Ammon, Direktorin des Europäischen Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC), sagte dem britischen "Guardian", die Frage sei nicht ob, sondern wann und wie stark eine zweite Welle der Krankheit auf Europa treffe. Die Immunität in Europa liege zwischen zwei und 14 Prozent. Demnach seien noch 85 bis 90 Prozent der Menschen gefährdet.

"Es ist nicht die Zeit, komplett zu entspannen"

Sie wolle zwar kein Untergangsszenario zeichnen, aber man müsse realistisch sein: Nun sei nicht die Zeit, sich komplett zu entspannen. Dennoch sinke der Rückhalt in der Bevölkerung für Corona-Beschränkungen: Kleine und mittlere Unternehmen seien bedroht, die Menschen könnten nicht alle ihre Freiheiten ausleben. Dies sei ein fundamentaler Unterschied zum Leben, wie man es vorher kannte.



Ammons Behörde ECDC empfahl den europäischen Regierungen Ende Januar, die Kapazitäten des Gesundheitssystems hochzufahren, weil diese schnell an ihre Grenzen hätten geraten können - wie es kurz danach in Italien Realität wurde. Dazu sagte Ammon, die Regierungen hätten die Geschwindigkeit, mit der das Virus sich ausbreitet, unterschätzt. Was künftige Maßnahmen betrifft, sagte Ammon, Abstand zu halten sei weiterhin maßgeblich. Es werde auch nicht ausreichen, ältere Mitbürger zu schützen. Menschen, die vorher komplett gesund gewesen seien, seien schwer an Covid-19 erkrankt und gestorben.