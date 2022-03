Dirigent Waleri Gergijew (r.) mit Wladimir Putin bei einer Veranstaltung im November 2019. (imago images/Russian Look)

Zur Begründung erklärte Oberbürgermeister Reiter, Gergijew habe sich nicht zu der Aufforderung geäußert, "sich eindeutig und unmissverständlich von dem brutalen Angriffskrieg zu distanzieren, den Putin gegen die Ukraine und nun insbesondere auch gegen unsere Partnerstadt Kiew führt". Der gebürtige Moskauer war seit der Spielzeit 2015/16 Chefdirigent der Münchner Philharmoniker.

Auch andere künstlerische Institutionen wie das Festspielhaus Baden-Baden zogen Konsequenzen. Der dortige Intendant, Benedikt Stampa, erklärte, den Ausschlag gegeben habe "die mangelnde Distanz von Herrn Gergijew zum aktuellen menschenverachtenden Vorgehen des russischen Präsidenten". Gergijew war 24 Jahre lang regelmäßig Gast im Festspielhaus, das zu den größten Spielstätten der klassischen Musik in Europa zählt. Seine Münchner Künstleragentur kündigte an, ihn nicht mehr länger zu vertreten.

Russische Operndiva Netrebko sagt Konzerte ab

Die Bayerische Staatsoper beendete die Engagements sowohl mit Gergijew als auch mit der russischen Operndiva Anna Netrebko. Staatsintendant Serge Dorny begründete dies auf Twitter ebenfalls mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und "einer fehlenden ausreichenden Distanzierung" der beiden Musikstars.

Netrebko selbst erklärte, sie werde sich bis auf Weiteres aus dem Konzertleben zurückziehen. Damit fällt auch ein für Mittwoch geplantes Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie aus.

Auch New Yorker Met arbeitet nicht mehr mit Unterstützern von Putin zusammen

Gergijew ist noch Intendant des Mariinski-Theaters in Sankt Petersburg. Er ist Träger des Titels "Held der Arbeit der Russischen Föderation" und befürwortete auch die russische Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim im Jahr 2014.

Nicht nur in Deutschland beendeten nun zahlreiche Kulturinstitutionen ihre Zusammenarbeit. So enthob das Schweizer Verbier Festival Gergijew von seiner Position als Musikdirektor, weil dieser seit langem als Unterstützer von Putin bekannt sei. Das Lucerne Festival sagte für August geplante Konzerte Gergijews mit dem Mariinski-Orchester ab.

Nach erheblichem Druck ist Gergijew von sich aus als Ehrenpräsident des Edinburgh International Festivals zurückgetreten. Das Kuratorium hatte die Aufforderung zum Rücktritt mit Sympathie und zur Unterstützung der Bürger von Kiew begründet. Kiew ist auch Partnerstadt von Edinburgh.

In den vergangenen Tagen hatte sich bereits die Mailänder Scala von Gergijew getrennt. In New York hat er bereits sein Engagement an der Carnegie Hall verloren. Gestern kündigte auch die New Yorker Metropolitan Opera an, vorerst nicht mehr mit Künstlern oder Institutionen zusammenarbeiten zu wollen, die Putin unterstützten. Konkrete Namen wurden nicht genannt. Unter anderem hatte das Opernhaus in der Vergangenheit immer wieder auch mit Gergijew zusammengearbeitet.

Weiterführende Artikel zum Krieg in der Ukraine

In unserem Newsblog finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 01.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.