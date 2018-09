Betreten sie die Bühne, geht’s automatisch gleich ums Aussehen. Trägt sie Frack - die Uniform des Dirigenten? Frauen müssen ihre ganz persönliche Kleidungslösung finden - und bieten schon dadurch Gesprächsstoff, der von der musikalischen Leistung ablenkt.

Doch woran liegt es wirklich, dass Dirigentinnen immer noch Exoten sind? Was macht überhaupt ein gutes Dirigat aus? Frauen, die es an die Spitze geschafft haben oder noch auf dem Weg dahin sind, gewähren Einblick in ihr Leben und Arbeiten. Darunter Romely Pfund. In den 1990er-Jahren war sie die einzige Frau an der Spitze eines Profiorchesters in Deutschland - und wurde Mentorin des Dirigentinnen-Förderprojektes des Landes NRW. An ihm nimmt die junge israelische Dirigentin Bar Avni teil.

Junge Dirigenten brauchen vor allem Erfahrung, wie die Prozesse in einem Orchester ablaufen. "Die Magie entsteht nur zusammen."

Produktion: Dlf 2018