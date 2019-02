"Die Liga ist schneller geworden, die Liga ist auf jeden Fall athletischer geworden", sagt Nowitzki im Rückblick. "Mittlerweile schießen alle einen Dreier von 2-3 Metern hinter der Dreierlinie. Es macht schon wahnsinnig Spaß, zuzuschauen, wie sich das Spiel entwickelt hat."

Nowitzki war bereits in der NBA-Draft 1998 von den Milwaukee Bucks ausgewählt und danach zu den Dallas Mavericks transferiert worden. Am 5. Februar 1999 spielte er zum ersten Mal für die Mavericks, die Partie gegen Seattle ging 86:92 verloren.

"Das war alles eine Nummer zu groß für mich"

Der heute 40-Jährige erinnert sich noch genau an den Hype rund um das Spiel: "Deutsche Medien waren überall, in der Umkleide. Das war alles eine Nummer zu groß für mich und deswegen war das glaube ich eines der schlechtesten Spiele meiner Karriere." Seine Wurfbilanz: fünf Versuche, null Treffer. Lediglich von der Freiwurflinie war er zweimal erfolgreich.

Dirk Nowitzki debütierte im Februar 1999 für die Dallas Mavericks. (DPA / Picture Alliance / Paul Buck)

In guter Erinnerung ist Nowitzki insbesondere die Begegnung mit NBA-Profi Detlef Schrempf, der damals für Gegner Seattle auflief: "Das war auch eine tolle Erfahrung: Detlef hat mir nach dem Spiel seine Nummer gegeben, ich habe seine Familie treffen können."

In den 20 Jahren danach folgte eine beispiellose Karriere für den Deutschen in der NBA, inklusive einem Meistertitel 2011. Nowitzki lässt bisher offen, ob diese Saison seine letzte sein wird. in der ewigen Korbjägerliste der NBA belegt Nowitzki den 7. Rang.