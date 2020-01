20.000 junge Europäer können in diesem Sommer auf EU-Kosten durch Europa reisen.

Wie die EU-Kommission mitteilte, seien sie aus insgesamt 75.000 Bewerberinnen und Bewerbern für das Programm DiscoverEU ausgesucht worden. Allein aus Deutschland hatten sich mehr als 10.000 junge Leute beworben, von denen 3.386 den Zuschuss bekamen. Sie bilden die größte Gruppe unter den Teilnehmenden.



Die EU will mit dem Programm die Sprachkenntnisse, das Verständnis für andere Kulturen und das Selbstbewusstsein junger Europäer fördern. Grundsätzlich sollten sie mit der Bahn reisen, aber auch Fahrten mit Bussen und Fähren oder - in Ausnahmefällen - Flüge seien erlaubt. Die EU übernimmt die reinen Fahrtkosten, jedoch keine weiteren Kosten für Unterkunft oder Essen.



Gefördert werden Reisen zwischen dem 1. April und dem 31. Oktober, die längstens 30 Tage dauern dürfen. Die Teilnehmenden sind eingeladen, sich an verschiedenen Orten in Europa mit anderen Reisenden zu treffen. Mit dabei sind in diesem Jahr nach Kommissionsangaben auch 1.494 Briten, obwohl ihr Land mit dem Vollzug des Brexit voraussichtlich am 31. Januar aus der EU ausscheidet.



Das Angebot für 18-jährige EU-Bürgerinnen und Bürger gibt es seit 2018. Seither haben den Angaben zufolge schon 50.000 junge Menschen einen Reisekostenzuschuss aus Brüssel bekommen. In der zweiten Jahreshälfte können sich Interessenten für die nächste Runde bewerben.