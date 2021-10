Die Europäische Kommission will sich verstärkt gegen Antisemitismus einsetzen.

Die Behörde erstellte dafür eine eigene Strategie, die sie nun vorstellte. Es gehe um die Vorbeugung und Verhinderung aller Formen des Antisemitismus, den Schutz und die Förderung jüdischen Lebens in der EU und um Bildung, Forschung und Gedenken an den Holocaust, hieß es. Konkret will die Kommission unter anderem mit Organisationen zusammenarbeiten, die Antisemitismus im Internet bekämpfen. IT-Firmen sollen zudem etwa den Online-Verkauf von Nazi-Symbolen verhindern. Auch sollen EU-Mitgliedstaaten unterstützt werden, die Diskriminierung und Antisemitismus an Schulen angehen. Vorgesehen sind auch Öffentlichkeitsarbeit zu jüdischen Traditionen sowie ein Netzwerk von Trainern zum Schutz religiöser Stätten.



Anlass für die Strategie der Kommission war eine Umfrage vor einigen Jahren, wonach 85 Prozent der Jüdinnen und Juden Antisemitismus als ernstes Problem bezeichneten. Rund 38 Prozent gaben an, über eine Auswanderung aus der EU nachzudenken, weil sie sich nicht sicher fühlten.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.