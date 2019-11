In Deutschland werden nach Einschätzung der Migrationsforscherin Naika Foroutan vor allem Muslime benachteiligt.

Auch wenn viele Nichtmuslime das Gefühl hätten, tolerant und offen zu sein, sehe die Realität in Schulen und in Unternehmen anders aus, sagte die Soziologin in Frankfurt am Main. Studien zufolge bekämen etwa türkische Schüler bei der gleichen Leistung andere Noten. Auf dem Arbeitsmarkt hätten Tests ergeben, dass Frauen mit ausländischem Namen oder einem Kopftuch weniger Einladungen für ein Vorstellungsgespräch erhielten. Die Professorin von der Humboldt-Universität zu Berlin rief Institutionen auf, daher über eine Quote für Menschen mit Migrationshintergrund nachzudenken. Von alleine ändere sich nichts, sagte Foroutan unter Hinweis auf die Bemühungen um Frauenquoten. Zudem sollte Chancengleichheit als Staatsziel eingeführt werden. Es sei Aufgabe der Politik, Integration nicht nur auf Migranten zu beschränken, führte sie aus.



Unter dem Titel "Bembel und Baklava - Zugehörigkeiten in der postmigrantischen Gesellschaft" waren in Frankfurt Wissenschaftler, Politiker und Pädagogen auf Einladung des hessischen Sozialministeriums zu einer Tagung zusammengekommen.