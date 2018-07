Diskus-Werfer Robert Harting schätzt Erfolg als schlechten Begleiter im Leben ein.

Im Deutschlandfunk sagte Harting, rückblickend würde er Erfolg nicht mehr über alles stellen. "Ich habe in den letzten Jahren viel gelernt, mehr als ich eigentlich gelernt habe, während ich erfolgreich war", betonte er im Hinblick auf seine Verletzungen der vergangenen Jahre. "Man ist viel sensibler mit seinem Umfeld, man nimmt viel mehr Menschlichkeit wahr." Trotzdem fehle natürlich manchmal das Gefühl des Erfolgs. Harting führte aus, als Sportler habe man stets die Maxime "Nichts ist richtig gut, außer eine Medaille". Daran werde man immerzu gemessen. Erfolg sei jedoch meistens die Ausnahme.



Der 33-Jährige blickt mit Optimismus, aber auch mit Sorge in die Zukunft: "Ich hoffe einfach, dass ich etwas anderes finde, das ich genauso mit Leidenschaft betreiben kann." Harting ist sich allerdings sicher: "Irgendjemand wird mein Potenzial schon erkennen."



Vier Jahre nach seinem bisher letzten EM-Erfolg will Harting bei der Leichtathletik-Europameisterschaft im Berliner Olympiastadion zum letzten großen Wurf ausholen. "Eigentlich habe ich auch Bock auf eine Medaille, denn ich habe schon vier Jahre keine mehr gewonnen. Seit der großen Verletzung von 2014. Ich bin definitiv bereit dafür", sagte der Olympiasieger in der TV-Dokumentation "Sechsviertel", die Das Erste am Samstagabend erstmals ausstrahlte.



Diskus-Werfer Harting ist Olympiasieger, mehrmaliger Welt- und Europameister. In den vergangenen Jahren plagten ihn mehrere Verletzungen.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.