Autoindustrie

Diskussion nach Beschluss der EU-Staaten für Verbrenner-Aus

In der Europäischen Union sollen Neuwagen ab 2035 emissionsfrei sein. Darauf haben sich die für Umwelt zuständigen Ministerinnen und Minister der 27 Staaten in der vergangenen Nacht in Luxemburg geeeinigt. Das bedeutet: Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren sollen verboten werden. In Deutschland stößt die Entscheidung auf Zuspruch, aber auch auf Kritik unter anderem von der Industrie.

29.06.2022