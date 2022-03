Eva Högl (SPD), Wehrbeauftragte des Bundestags (picture alliance/dpa | Wolfgang Kumm)

Dafür sprach sich unter anderem der stellvertretende CDU-Vorsitzende Linnemann aus. Ein solcher Dienst sollte sich nach seinen Worten nicht auf die Bundeswehr beschränken, sondern auch den Pflege- und Sozialbereich sowie das Technische Hilfswerk, die Feuerwehr oder Vereine berücksichtigen. Linnemann sagte der "Bild"-Zeitung, das würde die Krisenresilienz der Gesellschaft stärken. Es würden soziale Kompetenzen vermittelt, die in schwierigen Zeiten nötig seien.

Der Sicherheitsexperte der SPD-Bundestagsfraktion, Hellmich, äußerte sich ähnlich. In der "Rheinischen Post" betonte er zudem, die Bundeswehr müsse attraktiver gemacht werden, damit mehr junge Menschen ihren Dienst bei der Truppe leisteten.

Die Wehrbeauftragte des Bundestags, die Sozialdemokratin Högl, erteilte einer bloßen Reaktivierung der Wehrpflicht eine Absage. Sie sprach in diesem Zusammenhang in der Zeitung "Die Welt" von einer theoretischen Diskussion, die in der aktuellen Situation nicht weiterhelfe.

