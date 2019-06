Die Bundesregierung hat Forderungen nach einem früheren Ausstieg aus der Kohleverstromung zurückgewiesen.

Regierungssprecher Seibert sagte, man halte am Ziel eines Ausstiegs bis spätestens 2038 fest, wie ihn die Kohlekommission beschlossen habe. Das frühestmögliche Ausstiegsjahr ist demnach 2035. Seibert wies damit die Forderung von Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU) zurück, das Ende auf 2030 vorzuziehen, weil sonst die Klimaziele nicht zu erreichen seien.



Auch der CDU-Energiepolitiker Lämmel stellte sich im Deutschlandfunk (Audiolink) gegen Söder. Der Vorschlag des CSU-Vorsitzenden sei verwegen. Es gehe um die Sicherheit der Stromversorgung und um die Perspektive für die Mitarbeiter. Ein Strukturwandel wie der Umstieg auf regenerative Energien brauche Zeit. Eine solche Debatte verunsichere die Menschen. Zuvor hatten schon Sachsens Ministerpräsident Kretschmer und Bundeswirtschaftsminister Altmaier (beide CDU) Söders Vorstoß zurückgewiesen.

CSU, Grüne und Linke fordern früheren Ausstieg

Söder hatte den früheren Kohleausstieg vorgeschlagen, weil die deutschen Klimaziele bis 2030 anders nicht zu erreichen seien. Er kritisierte auch die von der Bundesregierung geplanten Kompensationszahlungen für die betroffenen Braunkohlereviere: Die 40 Milliarden Euro seien "in der Forschung für erneuerbare Energien besser aufgehoben und würden Jobs in ganz Deutschland halten".

Unterstützung dafür bekam er vom Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Dobrindt. Der CSU-Vorstand berät heute über Leitlinien der Klimapolitik und will ein Mobilitätskonzept beschließen.



Die anderen Parteien im Bundestag haben zum Kohleausstieg folgende Positionen: Die SPD steht hinter dem vereinbarten Kohlekompromiss und damit zum Ausstieg bis 2038. Die Grünen fordern, dass spätestens 2050 der gesamte Energieverbrauch aus erneuerbaren Quellen gedeckt wird. Die Linke fordert einen Kohleausstieg bis 2030 in der gesamten EU. Die AfD bezweifelt, dass der aktuelle Klimawandel vom Menschen verursacht oder beeinflusst ist und lehnt sämtliche Maßnahmen zur Reduzierung von CO2-Emissionen ab.

Wie sind die Klimaziele erreichbar?

Die Unterzeichner des Pariser Klimaschutzabkommens von 2015 - also auch Deutschland - haben sich darauf geeinigt, die Erderwärmung im Vergleich zur vorindustriellen Zeit möglichst auf eineinhalb Grad zu begrenzen. Der von der UNO eingesetzte Weltklimarat geht davon aus, dass dieses Ziel nur durch "schnelle und weitreichende" Veränderungen erreicht werden kann. Der Berliner Think Tank Climate Analytics fordert ein komplettes Ende der Kohleverstromung bis spätestens 2030, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten.



Zurzeit ist vereinbart, dass das letzte Kohlekraftwerk in Deutschland spätestens im Jahr 2038 vom Netz geht. Bis zum Jahr 2022 sollen Stein- und Braunkohlekraftwerke mit einer Leistung von rund 12,5 Gigawatt abgeschaltet werden, bis 2030 sollen Kraftwerke mit weiteren 13 Gigawatt Gesamtleistung folgen. Die betroffenen Bundesländer, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen sollen für den anstehenden Strukturwandel Strukturhilfen vom Bund bekommen. Die Kosten werden bis 2040 auf mindestens 40 Milliarden Euro geschätzt.

Wie viele Arbeitsplätze sind in Gefahr?

Wieviele Arbeitsplätze durch einen Kohleausstieg tatsächlich bedroht sind, ist umstritten. Einer Studie von Arepo Consult zufolge ginge dadurch unmittelbar nur rund ein Prozent der Arbeitsplätze in den betroffenen Bundesländern verloren. Eine weitere Studie des Instituts für Ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) zeigt am Beispiel der Lausitz, dass die Energiewende Potenzial für zukunftsweisende Projekte und damit auch für Arbeitsplätze bietet. Die derzeit größte solarthermische Anlage Deutschlands steht inzwischen in Senftenberg, im ehemaligen Zentrum des Lausitzer Kohlebergbaus.



Für Nordrhein-Westfalen geht das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung davon aus, dass die Rahmenbedingungen für den verbleibenden Strukturwandel "günstig" sind. In der Braunkohlewirtschaft seien noch 8.900 direkte Arbeitsplätze vorhanden. Hinzu kämen noch etwa 5.700 Jobs im Steinkohleabbau, der Ende 2018 ausgelaufen ist.

Ist die Versorgung sicher?

Ein weiteres wichtiges Argument der Energiekonzerne und der deutschen Wirtschaft ist die Versorgungssicherheit. Der Bundesverband der Elektrizitäts- und Wasserwirtschaft warnt davor, sich auf Überkapazitäten in anderen europäischen Ländern zu verlassen. Eine Studie aus dem Jahr 2018 zeige, dass in Europa nicht genug Kraftwerke bereitstünden, um nach dem deutschen Atom- und Kohleausstieg mögliche Lücken in der deutschen Stromversorgung zu füllen.



Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung kommt dagegen zu dem Schluss, dass die Versorgungssicherheit im deutschen und europäischen Stromsystem auch bei einem Ausstieg aus dem Kohlestrom bis 2030 gewährleistet sei. Berechnungen zeigten, dass "auch in Extremsituationen die gesamte

Nachfrage aus einer Kombination aus verfügbaren konventionellen Kraftwerken, erneuerbaren Energien, Speichern sowie dem europäischen Stromaustausch bedient werden kann".

Steigen die Strompreise?

Das Öko-Institut kommt in einer aktuellen Übersichtsstudie zu dem Ergebnis, dass der derzeit vereinbarte Ausstieg aus der Kohle den Strompreis kaum beeinflussen würde, wenn gleichzeitig die erneuerbaren Energien weiter ausgebaut würden. Ob das auch für einen früheren Ausstieg gilt, ist unklar. Eine Studie im Auftrag des Bundesverbands der Deutschen Industrie und des Deutsche Industrie- und Handelskammertags hat errechnet, dass ein Ausstieg aus der Kohleverstromung schon im Jahr 2030 zusätzliche Kosten von 14 bis 54 Milliarden Euro verursachen würde. Dies würde sowohl private Haushalte als auch Unternehmen treffen.



Die meisten Bürger in Deutschland wünschen sich in jedem Fall von allen Akteuren mehr Maßnahmen zum Klimaschutz. Das zeigt eine Umfrage im Auftrag des Bundesumweltministeriums und des Umweltbundesamtes, die vor einem Monat vorgestellt wurde.