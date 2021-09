Die Kritik an dem Vorstoß von Kassenärztechef Gassen, alle Corona-Beschränkungen zum 30. Oktober aufzuheben, hält an.

Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Brysch, sagte der Deutschen Presse-Agentur, beim Blick in die Arztpraxen, Krankenhäuser und Pflegeheime kämen solche flotten Sprüche nicht an. Hier seien die Einschränkungen allgegenwärtig. Gestern war der Vorschlag Gassens bereits bei SPD und Grünen auf Ablehnung gestoßen. Dieser hatte nach dem Vorbild Großbritanniens einen sogenannten "Freedom Day" zum 30. Oktober vorgeschlagen.



Bundesgesundheitsminister Spahn verwies gegenüber der Funke Mediengruppe darauf, dass von den 24 Millionen Menschen über 60 Jahren knapp vier Millionen noch nicht geimpft seien. Zugleich zog der CDU-Politiker eine positive Bilanz der Impf-Aktionswoche gegen Covid-19. Man habe in den vergangenen Tagen rund 500.000 Erstimpfungen registriert.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.