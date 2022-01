Ukrainische Panzer im umkämpften Osten des Landes. (afp / Genya Savilov)

Dazu zählten Schutzwesten, Helme oder Nachtsichtgeräte. Waffenlieferungen lehnte er aber ab. Diese verbiete das Kriegswaffen-Kontrollgesetz, sagte Lambsdorff in Berlin. Zuletzt hatten sich in der Ampel-Koalition Bundeskanzler Scholz (SPD) und Außenministerin Baerbock (Grüne) deutlich gegen Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen. Die Bundesregierung bekräftigte diese Haltung. Regierungssprecher Hebestreit sagte in Berlin, diese Ablehnung gelte auch für Defensivwaffen, wenn sie todbringend eingesetzt werden könnten.

Der CDU-Politiker Otte hatte dagegen gefordert, man dürfe die Bitte der Regierung in Kiew um Waffenlieferungen nicht ablehnen, wenn es darum gehe, sich gegen einen möglichen russischen Angriff zu wehren. Es sei kein verantwortungsvolles Vorgehen, sich hinter einer restriktiven Rüstungspolitik aus dem Koalitionsvertrag zu verstecken.

Großbritannien will Panzerabwehrwaffen liefern

Großbritannien hatte dagegen am Montag die Lieferung leichter Panzerabwehrwaffen zugesagt. Laut den Angaben mehrerer Nachrichtenagenturen stellen auch die USA weitere Sicherheits-Hilfen in Höhe von 200 Millionen Dollar für das Land bereit.

