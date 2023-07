Wann darf die Ukraine der NATO beitreten? Die Haltung der 31 Staaten des Verteidigungsbündnisses sorgt für eine kontroverse Debatte. (Pavel Golovkin / AP / dpa / Pavel Golovkin)

Im Deutschlandfunk sagte die ehemalige hochranginge NATO-Mitarbeiterin, das, was die Verbündeten mit Blick auf die Ukraine verkündet hätten, sei eine "strategische Nullnummer".

Babst ergänzte in unserem Programm , insbesondere Deutschland und die USA hätten jede Art von Formulierung vermieden, die über die Beschlüsse zum Status Quo der Ukraine hinausgehe, die man schon vor 15 Jahren getroffen habe. Bis auf die Waffenlieferungen an Kiew setze man dem russischen Präsidenten Putin und seinem Vernichtungskrieg wenig entgegen, meinte Babst. Die NATO-Staaten hatten Kiew gestern grundsätzlich Hoffnung auf eine Aufnahme in das Bündnis gemacht, einen Zeitrahmen dafür aber nicht festgelegt.

Enttäuschung in der Ukraine "unglaublich groß"

Der ehemalige ukrainische Außenminister kritisierte die Beschlüsse des NATO-Gipfels zur Ukraine ebenfalls. Die Enttäuschung in seinem Land sei "unglaublich groß", sagte Klimkin im Deutschlandfunk. Es gehe der Ukraine nicht um einen Zeitplan, sondern um eine klare Einladung zum NATO-Beitritt . Dass diese ausgeblieben sei, sei ein Zeichen der Schwäche, auch gegenüber Russland.

Pistorius verteidigt NATO-Kurs gegenüber Ukraine

Bundesverteidigungsminister Pistorius verteidigte die Bedingungen für einen NATO-Beitritt der Ukraine. Er verstehe den Unmut und die Ungeduld, sagte er im ARD-Fernsehen. Gerade in der Situation, in der die Ukraine sei, habe er "vollste Sympathie" dafür. Trotzdem sei klar, dass die Ukraine erst NATO-Mitglied werden könne, wenn die Voraussetzungen erfüllt seien. "Das ist ein Agreement, was es in der Klarheit bislang nie gegeben hat", betonte der SPD-Politiker.

Neuer NATO-Ukraine-Rat kommt zusammen

Die NATO setzt ihren Gipfel in Vilnius heute fort. An dem Treffen nimmt auch der ukrainische Präsident Selenskyj teil. Im Rahmen des neuen NATO-Ukraine-Rates sollten Verhandlungen über die transatlantische Sicherheit "auf Augenhöhe" geführt werden, wie es hieß. Babst kritisierte, diese Formulierung entspreche nicht den Tatsachen. Auch in dieser neuen Formation sei die Ukraine lediglich ein Partnerstaat, der 31 Verbündeten gegenübersitze.

