In der Debatte über ein Zentralabitur drängt Bundesbildungsministerin Karliczek zur Eile.

Die Bundesländer sollten noch in diesem Jahr zu ersten Ergebnissen wie der Verabschiedung eines Fahrplans kommen, sagte die CDU-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Zuvor hatte OECD-Bildungsdirektor Schleicher für die Einführung eines Zentralabiturs geworben. Schleicher kritisierte, dass unterschiedliche Standards in den Ländern bei vergleichbaren Schülerleistungen zu unterschiedlichen Noten führten.



Die FDP begrüßte die Vorstöße für eine Zentralabitur. Jedes Kind verdiene die gleichen Bildungschancen, unabhängig davon, in welchem Bundesland es zur Schule gehe, sagte FDP-Fraktionsvize Suding.