Die Intensivstation im Johanniter Krankenhaus in Duisburg Rheinhausen (imago images/Reichwein)

Man sei noch weit davon entfernt, die Angebote an intensivmedizinischer Versorgung zu limitieren oder zu triagieren, sagte er in Dresden. Ohnehin müsse kein Krankenhaus in eine solche Situation kommen. Denn bevor man mit einer Triage anfange, müssten alle Möglichkeiten im Netzwerk, im Bundesland und in der Bundesrepublik ausgeschöpft werden. Landessozialministerin Köpping äußerte sich ähnlich. Wenn es aber keine Entlastung bei der Bettenbelegung gebe, müsse das Mittel der Triage angewendet werden, sagte sie.

Der Präsident der Landesärztekammer, Bodendiek, hatte im Deutschlandfunk vor einer akuten Triage-Situation in Sachsen gewarnt. In dem kommenden Tagen könnte der Fall eintreten, dass zwei Erkrankte um ein Intensivbett konkurrierten, sagte er. In Sachsen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 969,9. Das Nachbarland Thüringen bereitet bereits die Verlegung von Patienten vor.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

