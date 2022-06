Mineralöl-Konzerne

Der Grünen-Haushaltspolitiker Kindler sagte im Deutschlandfunk , bei den Mineralöl-Konzernen stehe klar der Verdacht im Raum, dass sie mit dem Ukraine-Krieg massive Gewinne machten. Zugleich werde der eingeführte Tankrabatt zu großen Teilen nicht an die Verbraucher weitergegeben und mit Steuergeldern subventioniert. In dieser Situation könne es nicht richtig sein, dass der Staat die großen Gewinne bei den Konzernen nicht abschöpfe. Kindler verwies auf ähnliche Initiativen in Italien, Griechenland und Großbritannien. Auch die SPD steht der zusätzlichen Steuer grundsätzlich offen gegenüber.