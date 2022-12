Reichsbürger-Razzia

Es gebe keine Verbindung zwischen der AfD und den Reichsbürgern, sagte Curio im Deutschlandfunk. Eine aktive Beteiligung der früheren AfD-Bundestagsabgeordneten Malsack-Winkemann an der Gruppe nannte Curio "nicht plausibel". Er habe noch nicht gehört, dass sie eine Handlung oder einen Aufruf irgendeiner verfassungsfeindlicher Art gestartet habe. Der SPD-Innenpolitiker Fiedler entgegnete ebenfalls in diesem Sender, alle Vorwürfe gegen die frühere AfD-Bundestagsabgeordnete fänden sich in den Ermittlungsakten wieder.

Die stellvertretende Bundestagspräsidentin Göring-Eckardt sagte der Funke Mediengruppe, auch bei diesem Netzwerk gebe es offenbar eine Verbindung zur AfD-Fraktion. Man werde für den Bundestag genau prüfen, welche Sicherheitsvorkehrungen angepasst werden müssten.

Die Bundesanwaltschaft hatte bei der Razzia 25 Menschen festnehmen lassen. Das Netzwerk soll einen Umsturz des Staates sowie eine gewaltsame Stürmung des Bundestages geplant haben.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.