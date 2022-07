Corona-Pandemie

Gesundheitsminister Lauterbach spricht sich für eine übergreifende zweite Corona-Auffrischungsimpfung aus (Archivbild). (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild)

Mehr als 29 Millionen Corona-Infektionen wurden in Deutschland bislang erfasst, die Dunkelziffer dürfte um einiges höher liegen. Seit mehreren Wochen nimmt das Infektionsgeschehen wieder zu: Zuletzt lag die Sieben-Tage-Inzidenz bundesweit bei gut 719 Infektionen pro 100.000 Einwohner. In zahlreichen Kreisen liegt der Wert jenseits der 1.000er-Schwelle. Das Risiko, sich mit der hoch ansteckenden Omikron-Subvariante BA.5 oder einer anderen Variante des Coronavirus zu infizieren, steigt also.

Wem wird aktuell zu einer Viert-Impfung geraten?

Gesundheitsminister Lauterbach geht in seiner Empfehlung darüber hinaus. Der SPD-Politiker sagte dem Nachrichtenmagazin "Spiegel", wenn auch Jüngere den Sommer ohne ein Krankheitsrisiko genießen wollten, würde er die zweite Auffrischungsimpfung in Absprache mit dem Hausarzt empfehlen. Das Long-Covid-Risiko und das Infektionsrisiko seien dann für ein paar Monate deutlich reduziert.

Dem widerspricht der Vorsitzende der Stiko, Mertens. "Ich halte es für schlecht, medizinische Empfehlungen unter dem Motto 'Viel hilft viel' auszusprechen", sagte Mertens laut einem Vorabbericht der "Welt am Sonntag" . Er kenne keine Daten, die einen solchen Ratschlag rechtfertigten. Es sei wichtig, sich klarzumachen, dass man nicht jedes Jahr ständig die gesamte Bevölkerung – also auch jüngere, gesunde Menschen – impfen könnte. Das Ziel sei es nicht, Infektionen zu vermeiden, sondern Erkrankungen, so Mertens.

Wie ist der Stand bei angepassten Omikron-Impfstoffen?

Die aktuell zugelassenen Impfstoffe wurden als Schutz vor dem Wildtyp des Sars-CoV-2-Virus entwickelt, der im Laufe der Pandemie durch infektiösere Varianten weitgehend verdrängt wurde. Weil die Omikron-Variante und ihre Subtypen deutlich mehr Mutationen aufweisen als etwa die zuvor grassierenden Varianten Delta oder Beta, entwickeln Pharmaunternehmen spezielle Omikron-Impfstoffe, die diese Genomveränderung abbilden. Die bereits verfügbaren Impfstoffe schützen nach Ansicht von Experten jedoch weiterhin zuverlässig vor schweren Verläufen.

Sowohl Moderna als auch Biontech/Pfizer zeigten sich bereits zufrieden mit den Ergebnissen der angepassten Impfstoffe. Derzeit rechnen Experten und die Politik mit einer Marktreife und Zulassung bis zum Herbst. Das Bundesgesundheitsministerium kündigte ebenfalls an, dass im Herbst mindestens zwei auf Virus-Varianten angepasste Impfstoffe zur Verfügung stehen. Es werde ausreichend Impfstoff zur Verfügung stehen, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Berlin. Sowohl für die Virus-Variante BA.1 als auch für die Variante BA.5 würden angepasste Vakzine auf den Markt kommen. Welcher Impfstoff dann eingesetzt werde, hänge von der dann vorherrschenden Corona-Virus-Variante ab.

Sollte man beim Boostern auf die angepassten Impfstoffe warten?

Hierbei handelt es sich um eine medizinische und keine journalistische Frage. Der Zeitplan für die angepassten Booster ist nach wie vor sehr unkonkret. Der Tübinger Infektiologe Peter Kremsner wies im Deutschlandfunk zudem darauf hin, dass weitere Verzögerungen im Zulassungsprozess entstehen könnten, sollten die aktuell dominierenden Subtypen BA.4 und BA.5 ebenfalls in die Entwicklung mit einbezogen werden.

Noch ist offen, wie zuverlässig und wie lange die neuen Impfstoffe nicht nur vor schweren Verläufen, sondern auch vor Ansteckungen schützen können. Wenn sie Infektionen von vorneherein verhindern, sagte Kremsner, "dann sollten wir uns alle impfen lassen", weil es die Übertragung des Virus insgesamt ausbremsen würde.

Gesundheitsminister Lauterbach erklärte, man solle mit der Auffrischungsimpfung nicht auf die angepassten Vakzine warten. Es sei ebenso möglich, eine fünfte Impfung vorzunehmen, wenn die Omikron-Impfstoffe im Herbst verfügbar seien.

Wie läuft die Impfkampagne derzeit?

Bei den Viert-Impfungen ist Schleswig-Holstein Spitzenreiter: Laut dem offiziellen Informationsportal Impfdashboard.de wurden dort schon 14,9 Prozent der Bevölkerung zum vierten Mal geimpft, das sind rund 450.000 Personen. In Schleswig-Holstein waren die Fallzahlen zwischenzeitlich am höchsten; seit Monatsbeginn ebbt die Sommerwelle dort wieder ab.

Bundesweit wurden zuletzt je nach Wochentag zwischen 10.000 und 60.000 Dosen verimpft. 7,5 Prozent der Bevölkerung haben ihren Impfschutz zwei Mal auffrischen lassen.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.