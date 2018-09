"Seehofer muss weg!" Eigentlich müsste Angela Merkel jetzt mit diesem AfD-Spruch vors Innenministerium ziehen. Sie könnte ihn auch gleich entlassen. Sie wird es nicht tun, weil sie den Bruch der Union nicht riskieren will, weil ihre Koalition dann zerbrechen und Merkel als an der Flüchtlingspolitik gescheiterte Kanzlerin in die Geschichte eingehen würde. Deshalb wird Merkel das Problem aussitzen, vielleicht darauf hoffen, dass sich im Oktober alles von selbst erledigt, dann nämlich, wenn die CSU die Landtagswahl in Bayern krachend verlieren sollte.

Intrige gegen die Kanzlerin

Horst Seehofer nutzt jede Gelegenheit, um die eigene Kanzlerin vorzuführen. "Ich", so Seehofer, "habe mich umfassend informiert!" Er habe mit Sachsens Ministerpräsident gesprochen, mit dem Polizeipräsidenten und eben mit dem Präsidenten des Verfassungsschutzes. Öffentlich hat Seehofer der Kanzlerin widersprochen, statt mit ihr zu reden. Warum er Merkel nicht informiert hat? "Das Kanzleramt hat nicht gefragt!" antwortet Seehofer. Maaßen benutzt er als Kronzeugen dafür, dass in Chemnitz alles viel weniger schlimm war, als es die CDU-Vorsitzende darstellt. Man muss eine gezielte Intrige der beiden vermuten, ein Geheimdienst-Chef, der via Bild-Zeitung der Regierungschefin widerspricht und dafür die ausdrückliche Rückendeckung seines Vorgesetzten, des Innenministers, erhält. Belege, warum er ein Video für nicht authentisch hält, liefert er nicht. Seine eigenen Mitarbeiter im Kanzleramt scheinen die Dinge offenbar anders dargestellt zu haben als der Präsident des Amtes, sonst hätte Merkel gestern wohl kaum ihre Aussage über Hass und Hetze in Chemnitz bekräftigt.

Zeugen bestätigen Angriffe

Gegen die vagen Andeutungen Maaßens sprechen Zeugenaussagen und Strafanzeigen wegen fremdenfeindlicher Übergriffe. Darüber spricht Seehofer nicht, lieber über die "Migration als Mutter aller Probleme". Maximale Distanzierung von der CDU-Vorsitzenden: davon erhofft er sich Zuspruch bei der Bayern-Wahl. Und trotzdem überholen die Populisten im Osten gerade die Union. Seehofers Zündeln zeigt Wirkung. Er stärkt den rechten Rand, suggeriert seine Aussage doch ganz gewollt, dass Merkel die Mutter aller Probleme ist.

Maaßen muss gehen

Untragbar zudem, dass er nun ausgerechnet Hans-Georg Maaßen instrumentalisiert, den Mann, dessen vermeintliche Nähe zur AfD seit geraumer Zeit Anlass zu Spekulationen gibt. Ein Parteiausschlussverfahren gegen den Rechtsaußen Björn Höcke soll er der Parteispitze geraten haben, dann könne der Verfassungsschutz von einer Beobachtung der Rechtspopulisten absehen, egal wie es ausgehe. Ob Seehofer den Herbst als Minister übersteht, mag noch offen sein – für Maaßen dürfte nach seinem falschen Spiel aber alles auf eines hinauslaufen: Er muss gehen!

Frank Capellan, Hauptstadtstudio (Deutschlandradio / Bettina Straub )Frank Capellan, geboren 1965 im Rheinland, studierte Publizistik, Neuere Geschichte und Politikwissenschaften, Promotion an der Universität Münster. Nach einer Ausbildung bei der Westdeutschen Zeitung folgte ein Volontariat beim Deutschlandfunk, dem er bis heute treu geblieben ist. Zunächst Moderator der Zeitfunk-Sendungen, unter anderem der Informationen am Morgen; seit vielen Jahren als Korrespondent im Hauptstadtstudio tätig, dort u. a. zuständig für die SPD, die Familienpolitik und Entwicklungszusammenarbeit.