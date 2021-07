Die Diskussion über einen besseren Katastrophenschutz in Deutschland hält an.

Die innenpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Mihalic, forderte mehr Kompetenzen für den Bund. Über eine Grundgesetz-Änderung müsse der Bund mehr Zuständigkeiten erhalten, sagte sie im Deutschlandfunk. Aktuell seien Länder und Kommunen verantwortlich und würden auf freiwilliger Basis Informationen an den Bund melden. In einer Krise sei eine gesetzliche Verpflichtung jedoch zentral. Nur so erhalte man einen Gesamtüberblick, beispielsweise über die Standorte von Einsatzmitteln.



Der CDU-Innenpolitiker Middelberg warnte vor voreiligen Schuldzuweisungen. Es gehe jetzt zunächst darum, die Vorgänge genau zu analysieren, um zu sehen, ob und wo Abläufe nicht funktioniert hätten, sagte er der „Neuen Osnabrücker Zeitung. Das gelte vor allem für die Ebene der Bundesländer, denn die seien in erster Linie für den Katastrophenschutz zuständig.



Die britische Wissenschaftlerin Hannah Cloke spricht dagegen von einem "monumentalen Systemversagen". Klare Hinweise, die im Rahmen des europäischen Frühwarnsystems EFAS bereits vier Tage vor den ersten Überschwemmungen herausgegeben wurden, seien offenbar nicht bei der Bevölkerung angekommen, sagte sie der "Sunday Times".



Bundesinnenminister Seehofer, dem das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zugeordnet ist, hatte Vorwürfe gegen seine Person gestern als "billige Wahlkampf-Rhetorik" zurückgewiesen.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.