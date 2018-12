Warum nicht schon früher? Die Forderung nach einer Abgabe für Muslime in Deutschland ist eigentlich so naheliegend, dass die Frage zu stellen ist, warum die Islamkonferenzen der vergangenen Jahre nicht längst entsprechende Beschlüsse gefasst haben. Es mag wohl mit daran gelegen haben, dass der Einfluss von Ditib, des größten und zugleich umstrittensten muslimischen Verbandes bei diesen Konferenzen immer äußerst groß war.

Gegen dessen Übermacht kam die Politik offensichtlich bisher nicht an. Den Dialog zu beenden, hätte das ohnehin angespannte Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei weiter belastet. Der Besuch des türkischen Präsidenten Erdogan in Köln bei der Einweihung der Ditib-Zentral-Moschee aber hat einiges ins Rollen gebracht.

Ditib als verlängerter Arm Erdogans

Wer die Existenz von Parallelgesellschaften beklagt, wird wohl an Ditib nicht vorbeikommen, die Nähe in Deutschland lebender Türken zum Autokraten Erdogan, der eben jene Demokratie mit Füssen tritt, deren Vorzüge sie hier gerne in Anspruch nehmen, diese Nähe lässt sich wohl zu einem guten Teil auch mit der Allmacht von Ditib erklären. Dieser Islamverband gilt als verlängerter Arm Erdogans, auch deshalb geriet er ins Visier des deutschen Verfassungsschutzes. Fast 1000 der rund 2600 Moscheen in Deutschland sind Ditib unterstellt, die Imame kommen meist für fünf Jahre aus der Türkei, sie werden als Staatsbeamte direkt von Ankara bezahlt, der Verband hängt am Tropf des türkischen Präsidenten, selbst Verbindungen zum türkischen Geheimdienst sind belegt. Das Ungleichgewicht, das dieses Sponsoring gegenüber liberalen Moscheen mit sich bringt, wird auch von in Deutschland lebenden Muslimen schon lange beklagt.

An der Spitze der Kritiker steht Seyran Ates, die im vergangenen Jahr in Berlin eine solche liberale Gemeinde gegründet hat, in der zum Beispiel Frauen und Männer gemeinsam beten dürfen. Vor wenigen Wochen erst hat sie bei der letzten Islamkonferenz gefordert, Ditib den türkischen Geldhahn zuzudrehen. Sie bringt das Vorbild Österreich ins Spiel: Dort konnte die Auslandsfinanzierung über ein Islam-Gesetz gestoppt werden, ein Modell für Deutschland. Direkt von Ankara gesteuerten türkischen Imamen, die Antisemitismus und Nationalismus predigen, könnte mit einem solchen Gesetz die Einreise verwehrt werden. Dass es nun die muslimische Rechtsanwältin Ates ist, die die Einführung einer Moscheesteuer forciert, mit der sich die hier lebenden Muslime selbst organisieren könnten, das dürfte die Chancen erhöhen, eine solche Abgabe eines Tages tatsächlich Realität werden zu lassen. Politiker aus Union und SPD reagieren positiv. Bisher waren die Bedenkenträger wegen verfassungs- und kirchenrechtlicher Fragen immer in der Mehrzahl. Bisher war die Debatte ideologisch aufgeladen:

Auslandsfinanzierung und Ungerechtigkeit eindämmen

Eine Moscheesteuer würde zu einer Gleichstellung von Islamverbänden mit römisch-katholischer und evangelischer Kirche führen, die als Körperschaften des öffentlichen Rechtes über den Staat Steuern bei ihren Mitgliedern eintreiben. Damit würde der Islam endgültig zu Deutschland gehören, eine Feststellung, die gerade konservativen Politikern immer noch Probleme bereitet. CSU-Chef Horst Seehofer selbst allerdings hat mit seiner Idee von einem "deutschen Islam" eine Kehrtwende eingeleitet.

"Wie können wir einen Islam in Deutschland fördern, der in unserer Gesellschaft verwurzelt ist, die Werte unseres Grundgesetzes teilt und die Lebensarten dieses Landes achtet?" hatte der Innenminister im November gefragt. Die Antwort muss zuallererst sein, diesen Islam vom Geld aus dem Ausland unabhängig zu machen und der Instrumentalisierung und Radikalisierung vorzubeugen, die Finanzspritzen insbesondere aus der Türkei oder Saudi-Arabien mit sich bringen. Die Moscheesteuer, vom CSU-Bundestagsabgeordneten Alexander Radwan, Sohn einer Deutschen und eines Ägypters, schon lange gefordert, könnte somit im politischen Berlin allmählich mehrheitsfähig werden. Ein Pendant zur Kirchensteuer wäre ein adäquates Mittel, um den Einfluss Erdogans auf die Türken in Deutschland zu begrenzen. Es ist daher höchste Zeit, dass sie kommt, diese Moscheesteuer!

