Öffentlicher Nahverkehr

Eine Fahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr in Stuttgart. Symbolbild. (picture alliance / dpa / Edith Geuppert)

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen hat in einem Brief an Verkehrsminister Wissing den 1. Juni vorgeschlagen, verlangt in dem Schreiben aber eine - Zitat - gesetzgeberische Begleitung von Bund und Ländern. Verbandspräsident Wortmann bekräftigte in einem Interview mit den Medien der Neuen Berliner Redaktionsgemeinschaft, das Ticket sollte nicht nur online, sondern auch an den Automaten verfügbar sein. Wissing hatte erklärt, er halte einen früheren Starttermin im Mai für realistisch. Allerdings hatte er sich dafür ausgesprochen, sich auf Onlinekäufe zu beschränken, um die Automaten nicht umrüsten zu müssen.

Die Spitzen der Koalition hatten sich darauf geeinigt, im Öffentlichen Nahverkehr für 90 Tage eine rabattierte Fahrkarte einzuführen, die neun Euro im Monat kosten soll. Hintergrund sind die hohen Spritpreise.

Diese Nachricht wurde am 04.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.