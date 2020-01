Ein Tempolimit auf Autobahnen hat nach Einschätzung des Klimaforschers Hans von Storch keine effektive Wirkung für den Klimaschutz.

Eine Geschwindigkeitsbegrenzung könne zur Reduzierung der Unfallzahlen sehr nützlich sein, aber gegen den Klimawandel bewirke sie "so gut wie gar nichts", sagte er im Deutschlandfunk. Immerzu würden Sachen erfunden, die man gerne hätte, und dann werde das Thema Klima darauf geklebt, kritisierte er. Als weiteres Beisspiel verwies er in diesem Zusammenhang auf die Forderung nach längeren Nachtruhezeiten auf Flughäfen.

Scheuer kritisiert ADAC

Bundesverkehrsminister Scheuer kritisierte unterdessen den ADAC, weil dieser sich in der Debatte über ein generelles Tempolimit nicht mehr festlegen will. Scheuer sagte der "Bild am Sonntag", ein neutrales Durchlavieren gebe es bei diesem Thema nicht. Die vielen ADAC-Mitglieder, die bei der jetzigen bewährten Regelung bleiben wollten, würden das dem Vorstand sicher deutlich machen.



Der CSU-Politiker ist dafür, das System der Richtgeschwindigkeit beizubehalten, also keine Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen festzulegen. Dies war lange Zeit auch die Position des Automobilklubs. Ende Dezember erklärte der ADAC dann, aufgrund eines unklaren Meinungsbilds in der eigenen Mitgliedschaft werde man bis auf weiteres keine Empfehlung mehr abgeben. Diese Position wurde in dieser Woche bekräftigt.

Porsche-Vorstandsvorsitzender Blume: persönliche Freiheit

Der Porsche-Vorstandsvorsitzende Blume sagte daraufhin der Zeitung "Die Welt", so wie viele Porschefahrer und auch viele seiner Kollegen im Unternehmen sehe er die Tempofreiheit in Deutschland als eine persönliche Freiheit an.