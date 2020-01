Ein Tempolimit auf Autobahnen bringt nach Einschätzung des Klimaforschers Hans von Storch kaum etwas für den Klimaschutz.

Eine Geschwindigkeitsbegrenzung könne zur Reduzierung der Unfallzahlen sehr nützlich sein, sagte er im Deutschlandfunk. Aber gegen den Klimawandel bewirke sie so gut wie nichts. Immerzu würden Sachen erfunden, die man gerne hätte, und dann werde das Thema Klima darauf geklebt, kritisierte von Storch.

Bundesverkehrsminister Scheuer kritisierte unterdessen den ADAC, weil dieser sich in der Debatte über ein generelles Tempolimit nicht mehr festlegen will. Der CSU-Politiker will das Prinzip der Richtgeschwindigkeit beibehalten, also keine Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen festlegen. Dies war lange Zeit auch die Position des Automobilklubs.