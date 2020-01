Bundesverkehrsminister Scheuer hat den ADAC kritisiert, weil dieser sich in der Debatte über ein generelles Tempolimit nicht mehr festlegen will.

Scheuer sagte der "Bild am Sonntag", ein neutrales Durchlavieren gebe es bei diesem Thema nicht. Die vielen ADAC-Mitglieder, die bei der jetzigen bewährten Regelung bleiben wollten, würden das dem Vorstand sicher deutlich machen.



Der CSU-Politiker ist dafür, das System der Richtgeschwindigkeit beizubehalten, also keine Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen festzulegen. Dies war lange Zeit auch die Position des Automobilklubs. Ende Dezember erklärte der ADAC dann, aufgrund eines unklaren Meinungsbilds in der eigenen Mitgliedschaft werde man bis auf weiteres keine Empfehlung mehr abgeben. Diese Position wurde in dieser Woche bekräftigt.