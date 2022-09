Deutschland liefert der Ukraine inzwischen auch schwere Waffen (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild)

EU und NATO sollten ihre Bemühungen jetzt nicht zurückfahren, sondern vielmehr ausbauen, sagte sie dem Kölner Stadt-Anzeiger. Neubaur bezog sich dabei auf die jüngsten militärischen Erfolge der Ukraine und wies darauf hin, dass die finazielle und militärische Unterstützung des Westens relevante Effekte nach sich ziehe. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Strack-Zimmermann, - FDP - bekräftigte ihre Forderung nach einer umgehenden Lieferung von Panzern an die ukrainischen Streitkräfte.

Bundesverteidigungsministerin Lambrecht mahnte dagegen Zurückhaltung in der Debatte über mögliche Lieferungen von Kampfpanzern an. Es werde kein einseitiges Vorgehen Deutschlands geben, sagte die SPD-Politikerin in Berlin. Die Ukraine hatte erneut um schwere Waffen gebeten, vor allem um "Leopard"-Kampfpanzer aus Industriebeständen. Bundeskanzler Scholz erklärte, man stimme sich in dieser Frage eng mit den Verbündeten ab. Deutschland setze auf Artillerie und Flugabwehr.

