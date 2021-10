Interne Querelen, ein historisch schlechtes Wahlergebnis, völlig unklare Chancen auf eine Regierungsbeteiligung – in der CDU mehren sich nach der Bundestagswahl die Rufe nach einer Neuaufstellung, inhaltlich und personell. Aber wie könnte die aussehen?

Welche Chancen hat die CDU noch auf eine Regierungsbeteiligung?

Das Spitzenpersonal von Grünen und FDP sieht nach Vorsondierungen Potenzial für eine künftige Regierungsarbeit. Aber mit der Union oder mit der SPD, also als Jamaika- oder als Ampelbündnis?

Eine Woche nach der Wahl scheint vieles auf eine Ampelkoalition hinzudeuten, also eine Regierung aus SPD, Grünen und FDP. Der Politologe Ulrich von Alemann bezeichnete im Dlf-Interview eine Jamaika-Koalition als weniger wahrscheinlich. Denn nach derzeitigem Stand müsse sie ein Mitgliedervotum der Grünen zu einer möglichen Koalition überstehen. Das Votum haben die Grünen auf ihrem kleinen Parteitag beschlossen.

CDU-Präsidiumsmitglied Norbert Röttgen sagte dem Berliner Tagesspiegel, seine Partei habe "keinen Regierungsauftrag": "Das Prä der Regierungsbildung liegt bei der SPD als stärkster Kraft."

CSU-Generalsekretär Markus Blume hingegen sicherte seine Unterstützung für eine schwarz-gelb-grüne Jamaika-Koalition zu, berichtet Dlf-Hauptstadtkorrespondent Paul Vorreiter. Seine Partei wolle "alles dafür tun", dass diese Möglichkeit bei Gesprächen mit der FDP und Grünen genutzt wird.

Die Gespräche sind noch im Gang. Sowohl CDU-Chef Armin Laschet als auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz verhandeln separat mit FDP und Grünen.

(picture-alliance/ dpa | Karl-Josef Hildenbrand)Welche Koalitionen sind denkbar?

Die SPD hat die Bundestagswahl gewonnen. Eine wahrscheinliche Koalitionsoption ist ein Ampel-Bündnis aus SPD, Grünen und FDP – es gibt aber auch andere. Ein Überblick.

Ist Armin Laschet als CDU-Chef noch haltbar?

Viele Beobachter räumen Armin Laschet kaum Chancen ein, Parteichef zu bleiben. Er soll aber noch mögliche Jamaika-Koalitionsverhandlungen zu Ende führen.

Als erfahrener Politiker wisse er, was ihm blühe, glaubt der langjährige FAZ-Hauptstadtkorrespondent Günter Bannas im Dlf-Interview. Allerdings wolle er kein Machtvakuum entstehen lassen. Es sei davon auszugehen, dass er die Koalitionsverhandlungen abwarte, um dann später geordnet seine Nachfolge zu regeln.

Norbert Röttgen wurde sehr deutllich: "Die fehlende Akzeptanz des Kandidaten war der Hauptgesprächsgegenstand im Wahlkampf. Das weiß auch Armin Laschet." Das müsse man ehrlich aussprechen.

Nach Umfragen in der Wochen nach der Wahl waren rund zwei Drittel der Menschen in Deutschland dafür, dass Armin Laschet als CDU-Vorsitzender zurücktritt.

Wer könnte auf Armin Laschet als CDU-Parteichef folgen?

Ins Gespräch gebracht hat sich nach Informationen der "Bild" erneut der CDU-Wirtschaftsexperte Friedrich Merz, Anfang der 2000er-Jahre Fraktionsvorsitzender der Union im Bundestag. Er war Laschet Anfang 2021 bei der Wahl um den Parteivorsitz unterlegen. Merz formulierte allerdings Bedingungen: Bei einem Mitgliedervotum würde er sich zur Wahl stellen, bei einer Parteitags-Abstimmung nicht.

Der Düsseldorfer Politologe Ulrich von Alemann sagte im Dlf, bei einem Mitgliederentscheid über einen neuen CDU-Vorsitzenden seien Merz’ Chancen "sehr hoch".

Auch der Name Jens Spahn ist immer wieder zu vernehmen. Der 41-Jährige selbst sagte nach der Wahl, CDU-Mitglieder seiner Altersgruppe sollten eine größere Rolle spielen: "Die nächste Generation nach Angela Merkel muss jetzt stärker sichtbar werden, in Positionen und in Verantwortung kommen."

(images / Futur Image)Kommentar: Grundsätzliche Fragen in der Union

CDU und CSU müssten nun grundsätzlich klären, wie sie sich im 21. Jahrhundert aufstellen wollen, kommentiert Dlf-Hauptstadtkorrespondent Stephan Detjen.

Die CDU soll sich verändern – aber wie?

"Die CDU steht vor dem Abgrund, dass sie die Staatsführung verliert", sagte der Düsseldorfer Politologe Ulrich von Alemann im Dlf. "Das macht sie hektisch, das macht sie unklar." Die Partei brauche nicht unbedingt einen starken Mann wie damals Konrad Adenauer, aber einen starken Fokus an der Spitze.

Friedrich Merz hatte seine Partei nach dem desaströsen Wahlergebnis für "denkfaul" erklärt.

Einfach so weiterzumachen, sei keine Option, sagte Jens Spahn, einer von Armin Laschets Stellvertretern als Parteichef, der "Welt am Sonntag". Spätestens im Januar müsse es einen Parteitag geben, um die CDU für die Zukunft aufzustellen.

Auch CDU-Präsidiumsmitglied Norbert Röttgen forderte eine umfassende Erneuerung seiner Partei bei den Punkten "Fraktion, Inhalte, Kommunikation, Personal". Der CDU müsse klar sein, dass sie die Bevölkerung nicht mit Schlagworten wie "Modernisierung", "Entfesselung" und "Ökonomie plus Ökologie" abspeisen könne.

Was heißt das konkret?

Bei der konkreten Ausgestaltung der Veränderung der CDU gibt es Potenzial für einen Richtungsstreit: Röttgen mahnte an, sich auf die Nöte in der Mitte der Gesellschaft zu besinnen. "Hier, bei den Leistungsträgern unserer Gesellschaft, entstehen Sorgen, Ärger und auch Ängste. Sie stehen morgens im Stau, können kaum Wohneigentum bilden, brauchen Kinderbetreuung und haben kein Verständnis für den Qualitätsmangel an öffentlichen Schulen. Das ist die große gesellschaftliche Gefahrenzone."

Gesundheistminister Jens Spahn fordert dagegen eine Profilschärfung bei klassischen Unionsthemen wie innere Sicherheit, wirtschaftliche Stärke, Jobs, Krisenkompetenz, gutes Regieren. "Wir sind die Partei der Polizistinnen und Polizisten, der Handwerker und Mittelständler, der Familien, derjenigen, die den Laden am Laufen halten", sagte Jens Spahn im Dlf. Der "Welt am Sonntag" sagte er, die Partei brauche einen ideologiefreieren Blick. "Themen taktisch abzubügeln, weil sie angeblich andere Parteien stark machen, gehört ab sofort in die Mottenkiste."

(picture alliance/dpa | Wolfgang Kumm)"Unser Ziel muss die Erneuerung sein"

Die Wahlniederlage habe ihm "fast körperlich weh getan", sagt Jens Spahn. Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende fordert eine personelle und programmatische Erneuerung seiner Partei.

Der Arbeitnehmerflügel der CDU glaubt wiederum, eine konservativere Ausrichtung führe in die Sackgasse. Es brauche "ein positives sozial- und klimapolitisches Profil, um an alte Wahlerfolge anknüpfen zu können".

Quellen: dlf.de, Paul Vorreiter, fmay, dpa