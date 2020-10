Die freie Szene in Köln ist groß, aber nicht Disziplinen übergreifend vernetzt. Das möchten die Gründerinnen und Gründer von "guterstoff" ändern – mit einem neuen Festival. Sie stellen sich dabei mehrerlei vor: eine Plattform für unterschiedliche Genres und Sparten, ein Netzwerk für Künstlerinnen und Künstler verschiedener Disziplinen, einen Treffpunkt für ein heterogenes Publikum. Aufgeführt werden ausschließlich Uraufführungen, die die eingeladenen Gäste gemeinsam miteinander entwickeln.

Um abstrakte Ideen in die konkrete Realität zu übertragen ist jedoch zunächst viel Pragmatismus gefragt, ganz besonders unter den Bedingungen von Corona. So werden aus Lorenz Rommelspacher, Rose Weissgerber, Verena Barié, Leonie Strecker und Felix Schönherr Organisatorinnen, Manager und Kuratierende. Sophie Emilie Behas Sendung dokumentiert den Planungs- und Entstehungsprozess bis hin zur ersten Präsentation des Kollektivs am 1. August 2020 in der Kölner Luther-Kirche.