Der Gruß der Grauen Wölfe, türkische Rechtsextremisten (imago / Michael Trammer )

Das schreibt das Magazin "Der Spiegel". Zur Ditib Nord gehören mehr als 30 Gemeinden in Hamburg und Schleswig-Holstein. Bevor man beispielsweise beim Vorsitzenden Gök angefragt habe, sei auf der Facebook-Seite des 43-Jährigen unter der Rubrik "gefällt mir" eine Seite gewesen, in deren Chronik sich die Zeichnung eines Wolfes mit gefletschten Zähnen und blutverschmiertem Mund befunden habe zusammen mit den Worten: "Für ihr Heimatland sind Graue Wölfe bereit, jeden Preis zu bezahlen." Der Duisburger Islamwissenschaftler Ismail Küpeli bekräftigte gegenüber dem Magazin, dass einige Ditib-Funktionäre ihre rechtsextremistische Haltung offen im Internet verbreiteten. Die Inhalte würden jedoch vielfach nicht als extremistisch erkannt und von Teilen der türkischen Communitiy als selbstverständlich und richtig gewertet.

Deutsche Sicherheitsbehörden beobachten schon seit Jahren die türkischen Ultranationalisten Graue Wölfe und warnen vor einer Radikalisierung. Der Islamverband Ditib ist der größte in Deutschland und steht in engem Kontakt zur türkischen Regierung. Die Ditib betreibt bundesweit rund 900 Moscheen und gestaltet in einigen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen und Hamburg den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen mit.

Zusammenarbeit in Hamburg in der Diskussion

In Hamburg soll der Senat in einigen Monaten darüber entscheiden, ob diese Zusammenarbeit fortgesetzt wird. Der frühere Erste Bürgermeister Hamburgs und heutige Bundeskanzler Scholz bezeichnete die Zusammenarbeit damals als "Meilenstein". CDU, FDP und AfD fordern seit geraumer Zeit, das Abkommen zu kündigen oder auszusetzen, weil das ebenfalls beteiligte Islamische Zentrum Hamburg (IZH) als Außenstelle des iranischen Regimes gilt.

Die Linke-Bundestagsabgeordnete Dagdelen hatte schon vor einem Jahr der damaligen Bundesregierung mangelnde Konsequenz im Umgang mit türkischen Rechtsextremisten vorgeworfen. "Es ist schon bemerkenswert, welchen Eiertanz die Bundesregierung bei Organisationen der Grauen Wölfe vorführt", sagte Dagdelen der Zeitung "Die Welt". Verfassungsfeindlichkeit sei bei den Erdogan-hörigen Vereinen der Grauen Wölfe, die teilweise auch unter dem Dach des Zentralrats der Muslime agierten, offenbar ein Türöffner für einen privilegierten Dialog mit der Bundesregierung. Dagdelen gehört zu den schärfsten Kritikerinnen des türkischen Präsidenten Erdogan. Im Bundestagswahlkampf soll es sogar Anschlagspläne gegen die Politikerin mit kurdisch-alevitischen Wurzeln gegeben haben.

Professorin sieht Radikalisierung besonders bei jugendlichen Grauen Wölfen

Dorothee Dienstbühl , Professorin an der Hochschule für Polizei und Verwaltung, sieht insbesondere eine Radikalisierung bei jugendlichen Anhängern der Grauen Wölfe: "Eine regelrechte Hassrhetorik verunglimpft vor allem Jesiden, Kurden und Juden, aber auch die Deutschlandfeindlichkeit nimmt zu. Neben dem rechtsextremistischen und ultranationalistischen Duktus zeigen sich klare islamistische Tendenzen." Auf Facebook fänden sich Hakenkreuze oder Portraits von Adolf Hitler bei Anhängern und Sympathisanten der Grauen Wölfe in ihrer Timeline und temporär sogar in den Profilbildern. Ebenso seien bei Aufmärschen neben dem Wolfsgruß auch Hitlergrüße zu sehen.

Auch Dienstbühl weist darauf hin, dass Mitglieder der DITIB bei den Grauen Wölfen involviert und aktiv seien. Die Wissenschaftlerin ist zudem alarmiert über die rasante Entwicklung der Bewegung. Deren Anhänger seien auch in Rocker- und Boxclubs organisiert: "Entsprechende Propaganda und typische Symboliken der Grauen Wölfe lassen keine Zweifel daran, dass sie mehr vorhaben, als sich nur auf der Straße zu zeigen. Verbände von Armeniern, Kurden, Jesiden und Aleviten reagieren ausgesprochen besorgt."

"Eine Überhöhung des Türkentums"

Das Bundesamt für Verfassungsschutz bezifferte die Anzahl türkischer Rechtsextremisten in den jüngsten Jahresberichten auf 11.000. Für türkische Rechtsextremisten stelle Antisemitismus ein ideologisches Kernelement dar. Ihre Ideologie sei geprägt von "einer Überhöhung des Türkentums bei gleichzeitiger Abwertung anderer Nationen, Ethnien und Religionen", berichtet die "Welt".

