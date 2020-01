Der Islamverband Ditib bildet jetzt deutschsprachige Imame in Deutschland aus.

Die ersten 22 jungen Menschen beginnen in Dahlem in der Eifel ihre zweijährige praktische Ausbildung, wie die Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion

mitteilte. Das Bundesinnenministerium sprach von einem wichtigen Schritt. Bislang kommen die mehr als 1.000 Ditib-Imame in Deutschland aus der Türkei und werden alle von der Religionsbehörde Diyanet in Ankara bezahlt.